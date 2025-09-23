Comsercaf retira árvores após fortes chuvasAscom
Uma das ocorrências mais críticas aconteceu na Rua Fagundes Varela, no bairro São Cristóvão, onde uma árvore de grande porte caiu e obstruiu totalmente a via. Um carro foi atingido, mas ninguém ficou ferido.
Na manhã desta terça-feira (23), as equipes da Comsercaf seguiram com a operação para desobstruir a rua. O trabalho contou com o uso de serra elétrica, retroescavadeira, caminhão e apoio para a retirada de galhos e da fiação elétrica afetada.
O atendimento faz parte das ações emergenciais, em conjunto com a Defesa Civil e a Prefeitura, realizadas para minimizar os impactos do mau tempo e garantir a segurança da população.
Em caso de emergência, a Defesa Civil de Cabo Frio pode ser acionada pelo telefone 199, disponível 24 horas por dia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.