Feira de Adoção - Reprodução

Publicado 15/10/2025 15:19

Cabo Frio - Neste sábado (18), a Superintendência de Proteção Animal de Cabo Frio promove mais uma edição da Feira de Adoção de Animais. A atividade acontecerá na Rua Itajuru, nº 327, no Centro, das 9h30 às 13h, e busca encontrar lares responsáveis para cães e gatos supervisionados e sob os cuidados do Canil Municipal.



Durante a feira, os visitantes poderão conhecer animais de diferentes idades e perfis, ideais tanto para companhia quanto para guarda. Todos os bichinhos já receberam a primeira dose de vacina e continuarão sendo acompanhados por profissionais veterinários da Prefeitura após a adoção. Além disso, terão direito à castração gratuita no momento adequado, de acordo com avaliação técnica de idade e condições de saúde.



Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.



Serviço:



Feira de Adoção Animal – Centro



Data: sábado, 18 de outubro



Horário: das 9h30 às 13h



Local: Rua Itajuru, nº 327, Centro (em frente a uma loja de rações)