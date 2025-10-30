Cleyton, conhecido como "Mãozinha"Divulgação/PM
Mais um traficante de Cabo Frio morre em megaoperação na Zona Norte do Rio
Cleyton, conhecido como "Mãozinha" e gerente da Favela do Lixo, foi morto durante ação do BOPE que já contabiliza mais de 120 vítimas
Fogo em terreno assusta moradores e mobiliza bombeiros no Braga, em Cabo Frio
Incêndio se espalhou rapidamente e chegou a ameaçar residências na Rua da Luz; polícia investiga possível causa criminosa
Traficante da Favela do Lixo, em Cabo Frio, é um dos mortos em operação nos complexos do Alemão e da Penha no Rio
Uando, conhecido como Maestro, era apontado como gerente geral da comunidade e braço direito de Waguinho, o Bigode. Ele estava foragido do sistema prisional desde 2022
Incêndio atinge loja de bolsas e malas em distrito de Cabo Frio
Corpo de Bombeiros atuou para conter as chamas e evitar que o fogo se alastrasse para imóveis vizinhos na noite desta quarta-feira (29)
Foragido condenado por homicídio é preso em Cabo Frio após ação integrada da Polícia Civil e PF
Após monitoramento e diligências sigilosas, agentes do Grupo de Capturas da 126ª DP confirmaram o paradeiro do foragido e efetuaram a prisão
Prédio do Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio, será leiloado por dívidas trabalhistas
Imóvel histórico está avaliado em mais de R$ 68 milhões e vai a leilão em dezembro
