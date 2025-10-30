Cleyton, conhecido como "Mãozinha" - Divulgação/PM

Cleyton, conhecido como "Mãozinha"Divulgação/PM

Publicado 30/10/2025 15:55

Cabo Frio - Uma megaoperação policial realizada nesta terça-feira (28) nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, resultou na morte de Cleyton, conhecido como “Mãozinha”, apontado como gerente do tráfico na Favela do Lixo, em Cabo Frio. Ele é mais um traficante da Região dos Lagos morto durante a ofensiva e era considerado um dos nomes de confiança do Comando Vermelho.

Equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) localizaram “Mãozinha” em uma área de mata na Serra da Misericórdia, onde ocorreram os combates mais intensos da operação. Ele morreu durante troca de tiros e integrava a lista de alvos da Operação Contenção, considerada a mais letal da história do Rio.

A ação teve como objetivo enfraquecer o comando operacional do CV e atingir lideranças que coordenavam o tráfico em cidades do interior a partir das comunidades cariocas. Até o momento, a operação já contabiliza mais de 120 mortos e dezenas de prisões.

O Instituto Médico-Legal (IML) do Rio de Janeiro realiza a identificação das vítimas, enquanto familiares aguardam a liberação dos corpos. Autoridades afirmam que a operação busca reduzir a atuação do tráfico e reorganizar a segurança em áreas estratégicas da capital.