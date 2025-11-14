Homem identificado como J.G.D.S. - Divulgação/PM

Publicado 14/11/2025 17:40

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio cumpriu, nesta sexta-feira (14), um mandado de prisão preventiva contra um homem identificado como J.G.D.S., investigado por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal qualificada e violação de domicílio. A ordem judicial foi expedida pela 126ª DP após a invasão da residência da ex-companheira, em 17 de abril deste ano, quando o homem teria desrespeitado a proteção vigente e praticado agressões físicas e ameaças na presença dos filhos menores da vítima.

Segundo informações da delegacia, equipes do Grupo Especial de Localização e Capturas (GELC) atuaram a partir de dados levantados pelo setor de inteligência. O investigado, que estava foragido desde agosto, foi encontrado em uma residência na Avenida Beira Rio, em Unamar, no distrito de Tamoios, onde estava se escondendo.

A operação foi planejada para evitar riscos à população, já que o alvo se encontrava próximo ao Bar da Família, área de grande circulação de pessoas. Após ser abordado, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a sede da 126ª DP.

A polícia destacou que o acusado trabalhava como vigilante e possuía armas de fogo registradas em razão da atividade de caça e de ser atirador esportivo (CAC). Durante o período em que esteve foragido, ele teria utilizado um barco para escapar das forças de segurança pelo Rio São João, buscando abrigo em área de mata fechada.

Ele foi encaminhado para a 126ª DP, onde permanece preso à disposição da Justiça.