Homem identificado como J.G.D.S.Divulgação/PM
Homem é preso em Cabo Frio por descumprir medida protetiva e agredir ex-companheira
Investigado estava foragido desde agosto e foi localizado próximo a estabelecimento comercial em Unamar
Talentos do Surf Finals define campeões do Circuito CSC 2025 neste sábado (15) em Cabo Frio
A etapa final do circuito acontece na Praia do Foguete e terá pontuação em dobro
Busca por criança perdida mobiliza GOP e Grupamento de Trânsito e termina em reencontro na Praia do Forte, em Cabo Frio
Família foi localizada após duas horas e meia de procura
Robôs, jogos mecatrônicos e tecnologia 3D movimentam evento gratuito em Cabo Frio na próxima terça-feira (18)
Das 18h às 20h, o público poderá conhecer de perto robôs que jogam futebol, fazem drift, estacionam de lado, além de jogos mecatrônicos, desafios lógicos e diferentes aplicações de impressão 3D
Foragido acusado de extorsão mediante sequestro é preso em Cabo Frio após três anos escondido
Prisão foi realizada por policiais da 127ª DP de Búzios com apoio da DRCI; mandado havia sido expedido pela Vara de Execuções Penais do Rio
Estádio Correão é reinaugurado em grande festa pelos 410 anos de Cabo Frio
Evento celebra a entrega do estádio reformado, o encerramento dos Jogos Estudantis Municipais e reúne autoridades, estudantes e o ex-prefeito Alair Corrêa em um momento de emoção e orgulho coletivo
