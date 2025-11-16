Tartaruga marinha é encontrada mortaReprodução

Renata Cristiane
Cabo Frio - Uma tartaruga marinha foi encontrada morta neste sábado (15) na Praia do Peró, em Cabo Frio. O animal, que chamou a atenção pelo tamanho, estava deitado na areia, já sem vida, e chamou a atenção de banhistas que passavam pelo local. Ainda não há informações sobre as causas da morte. A Guarda Marítima e Ambiental foi acionada.

Em caso de avistamento de animais marinhos, a população deve acionar imediatamente o número 153.

A região do Peró, assim como outras praias do município, é habitat frequente de tartarugas marinhas, que costumam aparecer na costa para se alimentar ou desovar. Casos de animais mortos ou debilitados são monitorados por órgãos ambientais e podem estar relacionados a fatores naturais, ingestão de resíduos plásticos ou colisões com embarcações.
