Tartaruga marinha é encontrada mortaReprodução
Em caso de avistamento de animais marinhos, a população deve acionar imediatamente o número 153.
A região do Peró, assim como outras praias do município, é habitat frequente de tartarugas marinhas, que costumam aparecer na costa para se alimentar ou desovar. Casos de animais mortos ou debilitados são monitorados por órgãos ambientais e podem estar relacionados a fatores naturais, ingestão de resíduos plásticos ou colisões com embarcações.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.