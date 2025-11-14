Quase 4 kg de maionese temperada imprópria para consumo Ascom
A fiscalização identificou problemas na cozinha do estabelecimento. Quase 4 kg de maionese temperada impróprios para consumo foram descartados.
“Quando se trata da saúde do consumidor, o caso se torna ainda mais grave. Os comerciantes precisam cumprir as exigências sanitárias para operar seus estabelecimentos e nós, enquanto Procon, seguiremos atuantes para defender os direitos da população”, afirmou Mônica Bonioli, coordenadora-geral do Procon Cabo Frio.
O restaurante tem cinco dias úteis para atender aos requisitos indicados pelos órgãos, como instalação de telas nos ralos, limpeza da cozinha e armazenamento adequado dos produtos. Em caso de descumprimento, o estabelecimento pode ser multado ou fechado.
Denúncias podem ser feitas à Vigilância Sanitária Municipal pelo telefone (22) 2646-2506, ramal 2258, ou e-mail visacabofriorj@gmail.com.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.