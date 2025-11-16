Valor total dos produtos furtados foi de quase R$ 1 mil - Divulgação/PM

Publicado 16/11/2025 22:27

Cabo Frio - Uma mulher de 25 anos foi presa na noite deste sábado (15) após furtar itens de uma loja de roupas e de uma farmácia dentro do Shopping Park Lagos, em Cabo Frio. Segundo informações do fiscal do estabelecimento, a suspeita, que já possui anotação criminal por furto, foi flagrada colocando peças de roupa em uma sacola e deixando a loja sem pagar. Ela foi abordada logo em seguida, já fora do estabelecimento.

Ao verificar o conteúdo da sacola, o fiscal encontrou não apenas as roupas furtadas, mas também produtos de higiene pessoal, que, segundo a acusada, haviam sido retirados momentos antes de uma farmácia, também sem pagamento.

O valor total dos produtos furtados da loja de roupas foi de R$ 549,92, enquanto os itens levados da farmácia somaram R$ 399,33. Entre os materiais apreendidos estavam peças de vestuário, shampoo, escova dental, máscara capilar, bermuda e outros itens de uso pessoal.

A polícia foi acionada e a suspeita foi conduzida às docas do shopping até a chegada da guarnição. Ela foi levada para a 126ª DP, onde permaneceu presa, autuada por furto.