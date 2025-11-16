126ª DP - Reprodução

126ª DP

Publicado 16/11/2025 22:40

Cabo Frio - Um foragido da justiça, de 20 anos, foi preso na noite deste sábado (15), na Rua Abílio Gonçalves Pereira, no Cajueiro, em Cabo Frio. A prisão foi feita após abordagem durante patrulhamento.

Os agentes desconfiaram da atitude do suspeito, que demonstrou nervosismo ao notar a presença da guarnição. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado, mas ao ser questionado sobre seus documentos, o suspeito afirmou não saber seu CPF e forneceu o nome de outra pessoa.

Diante da inconsistência, os policiais tentaram realizar consultas, mas sem sucesso. Ao ser convidado a seguir para a delegacia, o homem começou a gritar “morador, não tô com nada não, eles querem me embuchar”, chamando atenção na rua.

Já na 126ª DP, após verificação mais detalhada, sua verdadeira identidade foi confirmada — e junto dela, três mandados de prisão em aberto, sendo dois por tráfico de drogas e um por homicídio e tentativa de homicídio. O jovem também possui anotação por posse e cultivo de drogas para uso pessoal.

Ele ficou preso na unidade policial, onde permanecerá à disposição da justiça.