Foragido da justiça é preso com três mandados em aberto no Cajueiro, em Cabo Frio
Suspeito tentou enganar policiais com nome falso, mas teve identidade confirmada na delegacia; ele responde por tráfico, homicídio e tentativa de homicídio
Mulher é presa após furtar roupas e produtos de higiene no shopping, em Cabo Frio
O valor total dos produtos furtados foi de quase R$ 1 mil. Entre os materiais apreendidos, peças de vestuário, shampoo, escova dental, máscara capilar, bermuda e outros itens de uso pessoal
Tartaruga marinha é encontrada morta na Praia do Peró, em Cabo Frio
População é orientada a acionar o 153 ao avistar animais marinhos
Cabo Frio Sedia encontro de procuradores-gerais do RJ
Evento debateu temas de impacto para a gestão pública, como distribuição de royalties, precatórios e execução fiscal
Restaurante no Jardim Caiçara, em Cabo Frio, é autuado após operação do Procon e Vigilância Sanitária
Cerca de 4 kg de maionese imprópria para consumo foram descartados durante a ação de fiscalização
Homem é preso em Cabo Frio por descumprir medida protetiva e agredir ex-companheira
Investigado estava foragido desde agosto e foi localizado próximo a estabelecimento comercial em Unamar
