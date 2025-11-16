Ação de fiscalização no trânsito - Divulgação/PM

Publicado 16/11/2025 22:44

Cabo Frio - A prefeitura de Cabo Frio realizou, nesse sábado (15), mais uma ação integrada de fiscalização em Tamoios, reforçando o trabalho contínuo de ordenamento que vem sendo desenvolvido em toda a cidade. A operação aconteceu em Unamar e contou com a participação da Guarda Civil Municipal, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), do Grupamento Tático Móvel (GTM), do Grupamento de Tamoios e da Moto Patrulha da Polícia Militar, destacando a união das forças responsáveis pela manutenção da tranquilidade no município.



Entre 15h30 e 20h, as equipes percorreram pontos estratégicos do bairro com foco na fiscalização de motocicletas com descargas adulteradas, prática que gera poluição sonora e coloca em risco moradores e condutores. Ao longo da operação, mais de 30 veículos foram abordados, resultando em notificações por irregularidades como conduzir sem CNH, pilotar sem capacete, circular sem placa ou manter características modificadas. Duas motocicletas foram recolhidas ao Depósito Público Municipal, e um condutor que tentou fugir da abordagem do MPtrans acabou se acidentando, sendo atendido na UPA e posteriormente encaminhado para a 126ª DP.



Um dos pontos que marcaram a ação foi o diálogo direto com os cidadãos. Em vários casos, os agentes orientaram os condutores e deram a oportunidade de corrigir as irregularidades no próprio local, evitando transtornos maiores e reforçando o caráter educativo da operação. Houve ainda situações em que motociclistas com escapamento irregular decidiram trocar a peça no momento da fiscalização, regularizando o veículo e contribuindo para a redução do barulho que tanto afeta o dia a dia da comunidade.



Essas operações, que vêm sendo intensificadas em diferentes pontos da cidade, têm como objetivo manter a ordem pública e garantir que moradores e visitantes circulem com mais segurança.



Denúncias podem ser feitas pelo 153, da Guarda Civil Municipal.