Cabo Frio libera uso excepcional de fogos com estampido em eventos oficiais
Nova lei revoga norma anterior e restabelece uso controlado de fogos sonoros em celebrações como Réveillon, Carnaval e eventos culturais
Evento "Super Tarde Cultural" leva exposição e lançamento de livro ao Mart neste sábado (29) em Cabo Frio
Sessão de autógrafos e atividades educativas marcam a tarde cultural
Programa "Emprego Já!" completa oito meses com mais de 4 mil currículos cadastrados em Cabo Frio
Programa registra participação de mais de 100 empresas e oferta vagas em diferentes áreas
Limpeza de ralos é realizada nos bairros da Passagem e Algodoal em Cabo Frio
Operação identifica descarte irregular de lixo e orienta moradores sobre destinação correta de resíduos
Projeto de lei propõe inserção da cultura oceânica no currículo das escolas de Cabo Frio
Proposta avança nas comissões e pode levar conteúdos sobre oceano para a rede municipal de ensino
Cabo Frio abre 21 vagas em novo processo seletivo do IBGE
Oportunidades temporárias abrangem diferentes ações afirmativas e oferecem salários a partir de R$ 2,6 mil
