Publicado 27/11/2025 16:59

Cabo Frio - A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio atendeu, na noite desta quarta-feira (26), uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva no bairro Recanto das Dunas. O chamado emergencial foi registrado durante o período dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, reforçando o compromisso da cidade com o enfrentamento às violações contra mulheres.

A equipe foi acionada após denúncias de que a medida judicial estava sendo desrespeitada. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima e o autor, com o ambiente bastante tumultuado.

Diante da situação, ambos foram conduzidos à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Na unidade, o descumprimento foi registrado e, após avaliação da autoridade policial, o autor permaneceu preso. A vítima recebeu acompanhamento da equipe e foi levada a um local seguro indicado por ela.

A Patrulha Maria da Penha reforça que atua 24 horas por dia, por meio do número 153, prestando proteção, acolhimento e resposta rápida às mulheres em situação de risco. A corporação destaca que violência contra a mulher é crime e que Cabo Frio mantém ações constantes para combater esse tipo de violação.