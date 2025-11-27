Exposição \

Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart)Ascom
A abertura contará com uma programação especial, incluindo uma prosa cultural e um café quilombola. Participam do encontro Gessiane Nazario, doutora em educação quilombola; Juarez Costa, superintendente de Igualdade Racial da Secretaria de Cultura de Iguaba Grande; Nilma Acioli, historiadora com pós-doutorado em História Comparada; e Selma Oliveira, presidente das marisqueiras quilombolas da Rasa.
A mostra apresenta elementos da memória e da trajetória do Quilombo da Rasa, em Armação dos Búzios. Por meio de aquarelas no estilo naïf, Roselene destaca pautas como preservação ambiental, o papel das comunidades tradicionais e a importância de relembrar episódios marcantes da história nacional, incluindo o período da escravidão.
Programação da abertura
17h30 – Prosa Cultural
19h – Café Quilombola
19h30 – Encerramento
As obras ficarão expostas na saleta do Mart até maio de 2026. As visitas podem ser feitas de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. O museu fica no Largo de Santo Antônio, s/nº, Centro, no antigo Convento de Nossa Senhora dos Anjos.
