AdoçãoMARI
Durante o evento, o público poderá conhecer animais de diferentes portes e idades, todos já com a primeira dose de vacina aplicada. Após a adoção, os pets continuam recebendo acompanhamento veterinário oferecido pela Prefeitura. As famílias adotantes também terão direito à castração gratuita do animal no período indicado.
Para realizar a adoção, é preciso ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.
Serviço
Data: 6 de dezembro (sábado)
Horário: 9h30 às 13h
Local: Rua Itajuru, nº 327, Centro (em frente a uma loja de rações)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.