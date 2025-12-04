Adoção - MARI

04/12/2025

Cabo Frio - A Superintendência de Proteção Animal de Cabo Frio promove, neste sábado (6), mais uma edição da Feira de Adoção Animal. A ação acontece das 9h30 às 13h, na Rua Itajuru, nº 327, no Centro, com objetivo de incentivar a adoção responsável de cães e gatos acolhidos pelo Canil Municipal.



Durante o evento, o público poderá conhecer animais de diferentes portes e idades, todos já com a primeira dose de vacina aplicada. Após a adoção, os pets continuam recebendo acompanhamento veterinário oferecido pela Prefeitura. As famílias adotantes também terão direito à castração gratuita do animal no período indicado.



Para realizar a adoção, é preciso ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.



Serviço

Feira de Adoção Animal – Centro

Data: 6 de dezembro (sábado)

Horário: 9h30 às 13h

Local: Rua Itajuru, nº 327, Centro (em frente a uma loja de rações)