Preso em flagrante Divulgação/PM
Segundo a vítima, o homem não aceitava o término do relacionamento e já havia apresentado comportamentos violentos anteriormente, inclusive causando lesões na cabeça da mulher em abril deste ano. Na manhã dessa quinta, o autor foi até o local de trabalho da vítima, armado, e não apenas a ameaçou, como também ao chefe dela.
Diante da situação, a vítima registrou ocorrência na DEAM, relatando a perseguição e o risco de novas agressões. Com a identificação do suspeito, policiais da 126ª DP iniciaram diligências pelo centro de Cabo Frio e conseguiram localizá-lo, efetuando a prisão em flagrante.
Ele foi encaminhado para delegacia, onde permanece acautelado à disposição da Justiça.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.