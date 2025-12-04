Preso em flagrante - Divulgação/PM

Publicado 04/12/2025 17:48

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio, em ação conjunta com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), prendeu em flagrante um homem acusado de ameaçar a companheira com uma faca nesta quinta-feira (4).



Segundo a vítima, o homem não aceitava o término do relacionamento e já havia apresentado comportamentos violentos anteriormente, inclusive causando lesões na cabeça da mulher em abril deste ano. Na manhã dessa quinta, o autor foi até o local de trabalho da vítima, armado, e não apenas a ameaçou, como também ao chefe dela.



Diante da situação, a vítima registrou ocorrência na DEAM, relatando a perseguição e o risco de novas agressões. Com a identificação do suspeito, policiais da 126ª DP iniciaram diligências pelo centro de Cabo Frio e conseguiram localizá-lo, efetuando a prisão em flagrante.



Ele foi encaminhado para delegacia, onde permanece acautelado à disposição da Justiça.