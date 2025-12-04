Clínica de estética é interditada - Ascom

Publicado 04/12/2025 18:28

Cabo Frio - Uma clínica de estética localizada na Avenida Teixeira e Souza, no bairro Vila Nova, em Cabo Frio, foi interditada nesta quarta-feira (3) durante uma operação conjunta da Prefeitura que envolveu Procon, Secretaria Municipal de Fazenda e Vigilância Sanitária. O estabelecimento já havia sido notificado anteriormente e multado em cerca de R$ 5 mil por descumprir normas legais e sanitárias.



Durante a fiscalização, foram constatadas diversas irregularidades que colocavam em risco a saúde dos consumidores. Entre os problemas estavam a ausência de responsável técnico, obrigatória por lei, e a presença de agulhas e ampolas de remédios emagrecedores, contrariando a licença do local, que permite apenas procedimentos não invasivos e de baixa complexidade.



Além disso, a clínica operava com quatro CNPJs diferentes e dois alvarás, nenhum vinculado ao laudo do Corpo de Bombeiros, e foi autuada por propaganda enganosa, por expor produtos sem autorização.



A coordenadora-geral do Procon, Mônica Bonioli, reforçou que o estabelecimento só poderá retomar as atividades após regularizar todas as pendências sanitárias e administrativas. “Foi encontrada uma série de ilegalidades na clínica, o que pode se transformar em um problema de saúde pública. O consumidor deve sempre verificar se o estabelecimento segue as normas sanitárias adequadas”, afirmou.



Para a superintendente de Vigilância Sanitária Municipal, Kelly de Araújo, o objetivo das fiscalizações é garantir a segurança do paciente e a correta utilização de produtos e equipamentos. “Também zelamos pela regularização de produtos, qualificação dos profissionais e protocolos, minimizando riscos à saúde”, destacou.



A equipe recebeu reforço da biomédica especializada em estética Priscila Oliveira, e para o próximo ano está previsto um workshop para orientar donos de clínicas sobre documentação, biossegurança e protocolos de atendimento.



Como denunciar:

Denúncias podem ser feitas ao Procon Cabo Frio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede do Braga (Rua Nicola Aslan, 292) ou no Polo de Tamoios, no Shopping UnaPark (Avenida da Independência s/n, Bloco B, sala 4).