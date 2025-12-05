126ª Delegacia de Polícia (126ª DP)Reprodução

Renata Cristiane
Cabo Frio - Um homem foi baleado na noite desta quinta-feira (4) após criminosos armados invadirem a comunidade Cantinho do Céu, no Jardim Esperança, em Cabo Frio. Segundo moradores, os suspeitos dispararam várias vezes, atingindo também alguns carros.
O ferido foi socorrido por populares e levado para uma unidade hospitalar. Ainda não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.
O caso está sendo apurado pela 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. Ninguém foi preso.