Homem é baleado durante ataque armado no Cantinho do Céu, em Cabo Frio
Disparos também atingiram veículos na noite de quinta-feira (4), segundo informações
Ciclista é atropelado em Cabo Frio; motorista foge do local
Acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (4) na avenida Joaquim Nogueira, no bairro São Cristóvão, e vítima foi socorrida pelos bombeiros
Busão das Artes chega a Cabo Frio com a exposição imersiva sobre consumo, descarte de resíduos e sustentabilidade
Exposição "Lixúria" transforma caminhão em museu sensorial com obras de Vik Muniz e outros artistas contemporâneos; atração gratuita fica até 9 de dezembro
Clínica de estética é interditada em Cabo Frio por irregularidades e risco à saúde
Operação conjunta da Prefeitura flagrou ausência de responsável técnico, produtos irregulares e documentação inconsistente; local só reabre após regularização completa
Homem é preso por ameaçar companheira com faca em Cabo Frio
Prisão foi realizada em operação conjunta entre a 126ª DP e a DEAM, após vítima relatar perseguição e agressões anteriores
Feira de adoção em Cabo Frio oferece cães e gatos à espera de um novo lar neste sábado (6)
O evento acontece das 9h30 às 13h, na Rua Itajuru, nº 327, no Centro. Ação busca incentivar a adoção responsável de cães e gatos atendidos pelo Canil Municipal
Alunas da rede municipal de Cabo Frio são premiadas na Olimpíada do Tesouro Direto
As alunas Isabela Carvalho da Gama, do 9º ano da Escola Municipal Professora Márcia Francesconi Pereira, e Jhennyffer Lacerda Vieira Soares Campos, do 3º ano do Colégio Municipal Rui Barbosa, foram premiadas na competição e receberão R$ 400 em títulos públicos cada uma
