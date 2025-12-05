Busão das Artes - Ascom

Busão das ArtesAscom

Publicado 05/12/2025 16:10

Cabo Frio - Cabo Frio recebe neste domingo (7) uma das experiências culturais mais marcantes do ano: o Busão das Artes, projeto itinerante que transforma um caminhão-baú de 15 metros em um museu imersivo dedicado a provocar reflexões sobre consumo, descarte e sustentabilidade. A exposição “Lixúria”, totalmente gratuita, ficará aberta ao público até 9 de dezembro, na Praça da Cidadania, das 10h às 17h.



A proposta do espaço é usar arte, tecnologia e sensações para aproximar o visitante das discussões ambientais de forma direta e instigante. Logo na entrada, o público é conduzido por um percurso cenográfico que simula o impacto dos resíduos no planeta. Instalações feitas a partir de materiais descartados, vídeos, sons, texturas e luzes compõem a ambientação.



A curadoria é assinada por Marcello Dantas, que reuniu trabalhos de nomes de destaque da cena contemporânea, como Vik Muniz, Sueli Isaka, Guto Lacaz, Sandra Lapage, Jessica Mein, Karola Braga, Vhils, entre outros artistas que exploram o tema dos resíduos de forma crítica e criativa. Um dos pontos que mais chamam a atenção são as estações interativas que calculam a quantidade de lixo gerada por cada pessoa ao longo da vida, convidando o visitante a repensar seus hábitos.



O Busão das Artes circula por cidades do Rio de Janeiro levando exposições que unem cultura e educação ambiental. Em Cabo Frio, a ação integra a programação cultural do estado no ano da COP30, aproximando o debate global sobre sustentabilidade da vivência cotidiana da população.



A visitação não exige agendamento e é aberta para todas as idades.

Serviço

Local: Praça da Cidadania, Cabo Frio

Data: 7 a 9 de dezembro

Horário: 10h às 17h

Entrada: gratuita

Informações: @busaodasartes