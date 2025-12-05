Reforço integrado de segurança nas ruas - Ascom

Reforço integrado de segurança nas ruasAscom

Publicado 05/12/2025 16:33

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio deu início ao Projeto Verão Forças Integradas de Segurança, que marca a abertura oficial das ações de fiscalização da alta temporada no município. A operação começou nesta quinta-feira (4), com as equipes saindo em comboio da sede da Guarda Civil Municipal, reforçando o trabalho conjunto que será mantido até o fim do verão.



Na primeira etapa, foram realizadas 12 abordagens, resultando em duas conduções para a delegacia — uma por prática de flanelagem e outra por porte de droga. A força-tarefa também apreendeu material metálico utilizado na queima de fio de cobre e realizou quatro consultas ao sistema SARQ com pessoas que atuavam captando passageiros de forma irregular no Terminal Rodoviário Alexis Novellino.



A operação tem como foco manter presença constante do poder público em áreas estratégicas, garantindo mais segurança e ordenamento urbano para moradores e turistas. O trabalho reúne Guarda Civil Municipal, por meio da Romu e do Grupamento Operacional de Praia, além da Secretaria de Mobilidade Urbana, Polícia Civil (Ras) e Polícia Militar (Proeis).



Os agentes estão concentrados nos locais de maior fluxo e incidência de irregularidades, como o bairro Braga, Praia do Forte, Lido, Boulevard Canal e região central. Entre as principais ações estão coibir flanelagem, transporte irregular, orientar a população e reforçar a prevenção.



A prefeitura destaca que a colaboração da população é fundamental: qualquer irregularidade pode ser denunciada à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, disponível 24 horas.



A atuação integrada seguirá durante toda a temporada, com reforço de fiscalização, presença preventiva e resposta rápida às demandas da comunidade.