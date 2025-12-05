Identificado como T.D.S.L. - Divulgação/PM

Identificado como T.D.S.L.Divulgação/PM

Publicado 05/12/2025 18:02

Cabo Frio - A Patrulha Maria da Penha prendeu, na manhã desta sexta-feira (5), um homem acusado de agredir a ex-companheira em Cabo Frio. O caso de violência doméstica foi registrado por volta das 11h35, após a equipe receber um chamado da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) para auxiliar no atendimento à vítima.

Segundo as informações, a mulher, de 24 anos, relatou estar separada do suspeito há cerca de seis meses. Ela contou que veio do Rio de Janeiro a pedido do ex-companheiro, identificado como T.D.S.L., de 41 anos, para assinar um documento referente à divisão de bens do antigo relacionamento.

Após a assinatura, o homem afirmou que a levaria de volta para Unamar. No trajeto, porém, iniciou agressões verbais que evoluíram para violência física. A vítima disse ainda que o suspeito quebrou seu celular e a abandonou na Estrada da Integração, onde ela passou a noite escondida no matagal até conseguir pedir ajuda e seguir até a delegacia com apoio de carona.

Com base nas informações passadas pela vítima, a Patrulha Maria da Penha solicitou reforço e se deslocou até a residência indicada, no Condomínio Mônaco, no Jardim Esperança. No local, o acusado foi localizado e detido. Ele foi levado para a DEAM, onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e ameaça.

O suspeito permaneceu preso em flagrante. A vítima foi encaminhada ao IML para realização do exame de corpo de delito.