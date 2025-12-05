Identificado como T.D.S.L.Divulgação/PM
Homem é preso em Cabo Frio após agredir ex-companheira e abandoná-la na estrada
Vítima passou a noite escondida após violência; Patrulha Maria da Penha localizou e deteve o suspeito
Homem é preso em Cabo Frio após agredir ex-companheira e abandoná-la na estrada
Vítima passou a noite escondida após violência; Patrulha Maria da Penha localizou e deteve o suspeito
Cabo Frio inicia Projeto Verão com reforço integrado de segurança nas ruas
Ações conjuntas ampliam fiscalização, ordenamento urbano e presença preventiva durante toda a temporada
Homem é baleado durante ataque armado no Cantinho do Céu, em Cabo Frio
Disparos também atingiram veículos na noite de quinta-feira (4), segundo informações
Ciclista é atropelado em Cabo Frio; motorista foge do local
Acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (4) na avenida Joaquim Nogueira, no bairro São Cristóvão, e vítima foi socorrida pelos bombeiros
Busão das Artes chega a Cabo Frio com a exposição imersiva sobre consumo, descarte de resíduos e sustentabilidade
Exposição "Lixúria" transforma caminhão em museu sensorial com obras de Vik Muniz e outros artistas contemporâneos; atração gratuita fica até 9 de dezembro
Clínica de estética é interditada em Cabo Frio por irregularidades e risco à saúde
Operação conjunta da Prefeitura flagrou ausência de responsável técnico, produtos irregulares e documentação inconsistente; local só reabre após regularização completa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.