Dragagem na Lagoa de Araruama - Ascom

Dragagem na Lagoa de AraruamaAscom

Publicado 05/12/2025 18:15

Cabo Frio - As obras de dragagem da Lagoa de Araruama tiveram início nesta semana na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, atendendo a uma demanda histórica de moradores e pescadores da região. A ação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a concessionária Prolagos, responsável pelo saneamento do município.



A intervenção prevê a retirada de mais de 480 mil metros cúbicos de sedimentos acumulados ao longo dos anos. O objetivo é recuperar a circulação hídrica, reduzir áreas críticas de assoreamento e melhorar diretamente a balneabilidade, a pesca artesanal e o uso da lagoa para lazer e turismo.



Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, que acompanha de perto a execução do projeto, a obra representa um avanço significativo para toda a região lagunar.

“A dragagem da Lagoa de Araruama é a concretização de um sonho antigo, muito buscado por nós e, principalmente, pelo prefeito Dr. Serginho, ainda quando deputado. O desassoreamento vai melhorar o fluxo das marés, recuperar a balneabilidade e devolver condições dignas de trabalho aos pescadores. É uma conquista ambiental, social e econômica para toda a Região dos Lagos”, afirmou.



O monitoramento técnico e ambiental é realizado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), conforme a Licença de Instalação nº IN103283, válida até abril de 2031. O município também atua no acompanhamento das etapas da obra e na organização das áreas de bota-espera, onde o material dragado passa por secagem antes do destino final, seguindo as regras da Resolução Conama 454/2012.



O projeto inclui ainda medidas de proteção à fauna, controle de ruídos e poeira, dispositivos contra erosão e monitoramento contínuo para evitar novos episódios de assoreamento. A Prefeitura de Cabo Frio seguirá acompanhando cada fase da intervenção para garantir o cumprimento das normas ambientais e a segurança das operações.