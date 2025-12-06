Secretário de Mobilidade Urbana, Josias da SwellReprodução
Morre em Cabo Frio o secretário de Mobilidade Urbana, Josias da Swell, aos 51 anos
O velório será realizado no Palácio das Águias, sede histórica da Câmara Municipal. O horário do sepultamento será divulgado posteriormente
Dragagem na Lagoa de Araruama começa pela Praia do Siqueira e marca avanço ambiental em Cabo Frio
Intervenção vai retirar 480 mil m³ de sedimentos e promete melhorias na balneabilidade, pesca e turismo
Homem é preso em Cabo Frio após agredir ex-companheira e abandoná-la na estrada
Vítima passou a noite escondida após violência; Patrulha Maria da Penha localizou e deteve o suspeito
Cabo Frio inicia Projeto Verão com reforço integrado de segurança nas ruas
Ações conjuntas ampliam fiscalização, ordenamento urbano e presença preventiva durante toda a temporada
Homem é baleado durante ataque armado no Cantinho do Céu, em Cabo Frio
Disparos também atingiram veículos na noite de quinta-feira (4), segundo informações
Ciclista é atropelado em Cabo Frio; motorista foge do local
Acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (4) na avenida Joaquim Nogueira, no bairro São Cristóvão, e vítima foi socorrida pelos bombeiros
