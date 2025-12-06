Secretário de Mobilidade Urbana, Josias da Swell - Reprodução

Publicado 06/12/2025 11:03

Cabo Frio - Morreu em Cabo Frio, neste sábado (6), o secretário de Mobilidade Urbana, Josias Rocha Medeiros, conhecido como Josias da Swell, aos 51 anos. O gestor, que também era vereador licenciado e figura influente da política local, faleceu na manhã de hoje, deixando grande comoção no município.

Não há informações sobre a causa da morte, apenas que ele foi encontrado já sem vida na própria casa.

Em seu segundo mandato como vereador, Josias estava licenciado para comandar a Secretaria de Mobilidade Urbana, onde atuava de forma ativa na reorganização do trânsito e no planejamento da mobilidade da cidade. Natural de Campos dos Goytacazes, construiu sua carreira política e empresarial em Cabo Frio, tornando-se um dos articuladores mais presentes e reconhecidos da região. Ao longo de sua trajetória, ainda foi presidente municipal do PL e superintendente do INEA, ampliando sua influência na esfera pública.

A Câmara Municipal de Cabo Frio divulgou nota de pesar, destacando a relevância de seu trabalho e lamentando profundamente a perda. “Sua dedicação ao serviço público e sua contribuição para o desenvolvimento de Cabo Frio serão lembradas por todos que conviveram com seu trabalho legislativo e sua atuação política”, afirma o comunicado. A Mesa Diretora também manifestou solidariedade à esposa, às filhas e aos familiares e amigos neste momento de profunda dor.

O velório será realizado no Palácio das Águias, sede histórica da Câmara Municipal. O horário do sepultamento será divulgado posteriormente.