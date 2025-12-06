Secretário Josias da Swell - Reprodução

Publicado 06/12/2025 11:52

Cabo Frio - A Prefeitura Municipal de Cabo Frio decretou luto oficial de três dias após a morte do secretário de Mobilidade Urbana e vereador licenciado, Josias Rocha de Medeiros, conhecido como Josias da Swell. Ele faleceu neste sábado (6), causando grande consternação entre autoridades, colegas de trabalho e a população cabo-friense.

Em nota oficial, a Prefeitura manifestou profundo pesar pela perda e destacou a dedicação de Josias ao serviço público ao longo de sua trajetória. À frente da Secretaria de Mobilidade Urbana, ele foi responsável por ações que deixaram contribuições significativas para a organização do trânsito, modernização dos processos de fiscalização e melhoria da mobilidade no município. Reconhecido por seu comprometimento e pela forte presença política, Josias exercia seu segundo mandato como vereador, atualmente licenciado para atuar no Executivo.

O governo municipal ressaltou, ainda, sua atuação marcada por responsabilidade, compromisso e respeito pela cidade e por seus moradores. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força e serenidade para enfrentar esta perda irreparável”, diz o comunicado.

Como forma de homenagem e reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município, a Prefeitura decretou luto oficial de três dias, com bandeiras hasteadas a meio-mastro e suspensão de eventos oficiais.

O velório será realizado no Palácio das Águias, sede histórica da Câmara Municipal. O horário ainda será definido e divulgado posteriormente.