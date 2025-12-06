Secretário Josias da SwellReprodução
Prefeitura de Cabo Frio decreta luto oficial de três dias pela morte do secretário Josias da Swell
Em nota oficial, a Prefeitura manifestou profundo pesar pela perda e destacou a dedicação de Josias ao serviço público ao longo de sua trajetória
Morre em Cabo Frio o secretário de Mobilidade Urbana, Josias da Swell, aos 51 anos
O velório será realizado no Palácio das Águias, sede histórica da Câmara Municipal. O horário do sepultamento será divulgado posteriormente
Dragagem na Lagoa de Araruama começa pela Praia do Siqueira e marca avanço ambiental em Cabo Frio
Intervenção vai retirar 480 mil m³ de sedimentos e promete melhorias na balneabilidade, pesca e turismo
Homem é preso em Cabo Frio após agredir ex-companheira e abandoná-la na estrada
Vítima passou a noite escondida após violência; Patrulha Maria da Penha localizou e deteve o suspeito
Cabo Frio inicia Projeto Verão com reforço integrado de segurança nas ruas
Ações conjuntas ampliam fiscalização, ordenamento urbano e presença preventiva durante toda a temporada
Homem é baleado durante ataque armado no Cantinho do Céu, em Cabo Frio
Disparos também atingiram veículos na noite de quinta-feira (4), segundo informações
