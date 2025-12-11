Obra de recapeamentoReprodução
Os serviços acontecem na descida da ponte, no sentido do Terminal de Ônibus de Turismo (TOT), e fazem parte da recuperação completa de 4,6 km da via. Com máquinas e equipes ocupando parte da pista, motoristas enfrentam retenções e devem redobrar a atenção ao passar pelo local.
De acordo com a Prefeitura, a previsão é que os trabalhos alcancem o TOT até o dia 22 de dezembro. Após o Réveillon, a obra seguirá no restante da avenida. O prazo total para conclusão depende das condições climáticas, que podem influenciar o ritmo dos serviços.
Esta é a primeira vez que a Avenida Wilson Mendes recebe uma restauração completa, incluindo renovação da camada asfáltica e toda a sinalização horizontal. A recomendação é que motoristas programem o deslocamento e busquem rotas alternativas quando possível.
