Obra de recapeamentoReprodução

Publicado 11/12/2025 14:00

Cabo Frio - A manhã desta quinta-feira (11) é de trânsito lento para quem trafega pela Ponte Feliciano Sodré e Avenida Wilson Mendes, em Cabo Frio. O motivo é a obra de fresagem e recapeamento do asfalto, realizada pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, via Departamento de Estradas de Rodagem (DER).



Os serviços acontecem na descida da ponte, no sentido do Terminal de Ônibus de Turismo (TOT), e fazem parte da recuperação completa de 4,6 km da via. Com máquinas e equipes ocupando parte da pista, motoristas enfrentam retenções e devem redobrar a atenção ao passar pelo local.



De acordo com a Prefeitura, a previsão é que os trabalhos alcancem o TOT até o dia 22 de dezembro. Após o Réveillon, a obra seguirá no restante da avenida. O prazo total para conclusão depende das condições climáticas, que podem influenciar o ritmo dos serviços.



Esta é a primeira vez que a Avenida Wilson Mendes recebe uma restauração completa, incluindo renovação da camada asfáltica e toda a sinalização horizontal. A recomendação é que motoristas programem o deslocamento e busquem rotas alternativas quando possível.