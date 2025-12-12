126ª DPReprodução
Segundo as corporações, a operação foi realizada ainda nesta tarde e faz parte de uma resposta rápida às mortes de dois adolescentes no Bloco Azul do MCMV. Os detidos seriam integrantes do grupo criminoso que atua na comunidade e teriam participação direta na emboscada que terminou com as mortes.
A Polícia Militar destacou que a ação reforça o compromisso das forças de segurança com a redução da criminalidade e com o restabelecimento da tranquilidade na região. As investigações seguem para identificar e localizar outros possíveis envolvidos.
