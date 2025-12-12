126ª DP - Reprodução

126ª DPReprodução

Publicado 12/12/2025 15:46

Cabo Frio - Menos de 24 horas após o duplo homicídio ocorrido na madrugada desta quinta-feira (11) no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, no Jardim Esperança, uma ação integrada do 25° BPM e da Polícia Civil resultou na prisão de dois suspeitos de envolvimento no caso.



Segundo as corporações, a operação foi realizada ainda nesta tarde e faz parte de uma resposta rápida às mortes de dois adolescentes no Bloco Azul do MCMV. Os detidos seriam integrantes do grupo criminoso que atua na comunidade e teriam participação direta na emboscada que terminou com as mortes.



A Polícia Militar destacou que a ação reforça o compromisso das forças de segurança com a redução da criminalidade e com o restabelecimento da tranquilidade na região. As investigações seguem para identificar e localizar outros possíveis envolvidos.