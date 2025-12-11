126ª DPReprodução
Adolescente envolvido em ataque a casa de coronel da PM é apreendido pela Polícia Civil em Cabo Frio
Segundo a Polícia Civil, ele era procurado por uma série de atos infracionais análogos a crimes graves: homicídio tentado, resistência qualificada, associação ao tráfico e furto qualificado
Adolescentes são mortos a tiros no Minha Casa Minha Vida de Cabo Frio
Crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (11)
Obra de recapeamento causa lentidão no trânsito na Avenida Wilson Mendes nesta quinta (11) em Cabo Frio
Os serviços acontecem na descida da ponte, no sentido do Terminal de Ônibus de Turismo (TOT), e fazem parte da recuperação completa de 4,6 km da via
Motociclista é preso após manobras perigosas e fuga em alta velocidade no bairro Cajueiro, em Cabo Frio
Condutor reincidente estava sem capacete, não possuía CNH e empinava motocicleta em via pública; veículo foi apreendido
Cabo Frio inicia vacinação contra o vírus da bronquiolite
Gestantes a partir da 28ª semana de gravidez já podem se dirigir aos postos de saúde para receber as doses
Agente da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, Wagner Eduardo, encerra 2025 medalhando em todas as competições que disputou
Atleta fecha o ano com 20 medalhas e mira 2026 no Mundial Master de Atletismo
