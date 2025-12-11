126ª DP - Reprodução

Publicado 11/12/2025 15:25

Cabo Frio - Um adolescente acusado de participação no ataque a tiros contra a casa de um coronel da Polícia Militar, ocorrido há alguns meses em Cabo Frio, foi apreendido no fim da tarde desta quarta-feira (10). A ação foi realizada por agentes da 126ª DP, sob coordenação do delegado titular, Dr. Philipe Cyrne.

A equipe policial cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara de Família, Infância, Juventude e Idoso de Cabo Frio.

Por volta das 17h50, os agentes seguiram até a Rua Minas Gerais, no bairro Jardim Peró, onde localizaram e apreenderam o adolescente identificado pelas iniciais R.A.B. Segundo a Polícia Civil, ele era procurado por uma série de atos infracionais análogos a crimes graves: homicídio tentado, resistência qualificada, associação ao tráfico e furto qualificado.

O nome do jovem já estava em evidência nas investigações desde o episódio em que criminosos dispararam diversas vezes contra a residência de um coronel da PM na Região dos Lagos. A ofensiva teria relação com disputas entre facções e retaliações a ações de segurança pública.

Após a apreensão, o adolescente foi encaminhado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos de praxe e ficou à disposição da Justiça.