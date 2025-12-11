PM - Reprodução

PMReprodução

Publicado 11/12/2025 14:48

Cabo Frio - Dois jovens foram mortos a tiros na madrugada desta quinta-feira (11) no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), na Av. da Paz, Bloco Azul, no Jardim Esperança, em Cabo Frio.

A Polícia Militar informou que a guarnição foi acionada já pela manhã, por volta das 7h, após denúncias de disparos de arma de fogo no local. Ao chegar na área, os agentes encontraram duas vítimas feridas. Os jovens foram identificados como J.L.S.D.S., de 15 anos, e R.D.S.S., de 19.

De acordo com as informações da polícia apuradas no local, ambos tinham envolvimento com o tráfico de drogas da região. Testemunhas relataram que os autores dos disparos fugiram em direção à área de mata próxima ao conjunto habitacional.

A área segue com reforço no patrulhamento enquanto o caso é investigado pela Polícia Civil. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) e, até o momento, ninguém foi preso.