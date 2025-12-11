Ação conjunta reforça organização dos espaços públicos - Ascom

Publicado 11/12/2025 17:49

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio realizou, nesta quinta-feira (11), uma ação integrada para reforçar o ordenamento e a conservação dos espaços públicos como parte do planejamento para a alta temporada. A iniciativa reuniu agentes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, Guarda Civil Municipal, Secretaria de Assistência Social e Polícia Militar.



As equipes percorreram o Espaço Torres do Cabo, na Praia do Forte, e pontos do bairro Braga. Durante as rondas preventivas, foram verificadas situações de irregularidade e realizadas orientações. Ao todo, 12 pessoas receberam acompanhamento dos agentes, e duas aceitaram encaminhamento para acolhimento na Casa de Passagem, por meio da Assistência Social.



A Polícia Militar também realizou consultas de antecedentes para checar possíveis pendências judiciais entre os abordados, procedimento adotado em ações de segurança pública.



Durante a operação, dois carrinhos que haviam sido subtraídos de um supermercado foram encontrados sendo usados de forma indevida nas vias públicas. Os equipamentos foram recolhidos e devolvidos ao gerente do estabelecimento, medida que contribui para evitar prejuízos ao comércio e manter a organização das áreas urbanas.



A Prefeitura informou que ações como essa continuarão sendo realizadas em diferentes pontos da cidade, reforçando o trabalho permanente de ordenamento urbano em parceria com as forças de segurança.