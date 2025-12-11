Cerimônia oficial de hasteamento da Bandeira Azul na Praia do Foguete - Reprodução

Publicado 11/12/2025 16:16

Cabo Frio - Cabo Frio celebrou nesta quinta-feira (11) a cerimônia oficial de hasteamento da Bandeira Azul na Praia do Foguete, um dos selos ambientais mais importantes do mundo. O reconhecimento certifica a qualidade da água, a segurança, a acessibilidade e a gestão sustentável do local, reforçando o compromisso do município com a preservação ambiental e o turismo responsável. A Praia do Foguete se consolida como uma das praias mais bem avaliadas do país, garantindo aos moradores e visitantes uma temporada com mais estrutura, cuidado e excelência.



Durante o evento, o prefeito Dr. Serginho (PL) destacou a relevância do município receber certificações internacionais em diversas praias, evidenciando a qualidade dos serviços e a preocupação ambiental da cidade. Em primeira mão, ele anunciou que a iluminação pública e a sinalização vertical estão sendo finalizadas para reforçar a segurança, além da contratação de equipes de monitoramento por câmeras, que atuarão na segurança, no reconhecimento facial e no ordenamento ambiental. A novidade mais empolgante apresentada foram os super drones, exibidos pela primeira vez na cerimônia.



O secretário de Mobilidade Urbana, Kiko Jorge, afirmou que a pasta segue as orientações do prefeito para atender às necessidades da população e entregar soluções eficazes para a cidade. Ele adiantou que detalhará os trabalhos da secretaria no programa Renata Cristiane On-line, na segunda-feira (15), e destacou a dedicação e capacitação técnica da equipe como diferencial para enfrentar os desafios da mobilidade urbana em Cabo Frio.



O secretário de Meio Ambiente, Jailton Dias, ressaltou que a Praia do Foguete recebe o selo Bandeira Azul pela primeira vez, enquanto a Praia do Peró mantém a certificação pelo oitavo ano consecutivo, reforçando a regularidade e a força do trabalho ambiental do município. Ele explicou que o processo para obtenção do selo envolve avaliações técnicas rigorosas, reuniões e esclarecimento de dúvidas, lembrando que “é uma luta para conquistar e duas lutas para manter” a certificação internacional.



Jailton Dias também adiantou novidades para ampliar o alcance do programa em Cabo Frio e comentou sobre um loteamento no bairro do Foguete que está na Justiça por questões de urbanismo, drenagem e pavimentação. Segundo ele, a prefeitura tem promovido reuniões e ações dentro do programa Bandeira Azul para evidenciar o valor e o potencial do bairro, reforçando a necessidade de avanço nos processos de regularização.



