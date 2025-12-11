Lira Independente - Ascom

Publicado 11/12/2025 17:57

Cabo Frio - A Lira Independente de Cabo Frio será a atração musical da última edição do ano da Feira Quilombola, que acontece neste sábado (13), às 10h, no Horto Municipal Antônio Ângelo Trindade Marques, no bairro Portinho. A apresentação integra a programação festiva do evento, que celebra a agricultura familiar, o artesanato e as tradições das comunidades quilombolas da Região dos Lagos. A feira conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio de edital da Lei Paulo Gustavo.



Formada por cerca de 10 músicos cabo-frienses, a Lira Independente nasceu há pouco mais de um ano com a proposta de recuperar o espaço das bandas musicais na cidade após a dissolução de grupos tradicionais. Desde então, tem marcado presença em diferentes eventos culturais, ampliando o repertório e fortalecendo sua identidade. Para este sábado, o grupo prepara uma seleção que passeia pelo Hino de Cabo Frio, pela MPB e por sucessos internacionais.



A produção executiva do evento é da produtora cultural Taz Mureb.



“A Lira Independente é um projeto importantíssimo de resgate de uma manifestação cultural e musical tradicional de Cabo Frio, que foi se perdendo com o passar das décadas por falta de políticas públicas para esse fomento. A Lira está fazendo esse resgate, que é um resgate histórico, unindo músicos das duas principais bandas de Cabo Frio”, declarou Taz.



A jornalista Fernanda Carriço, uma das fundadoras da Lira Independente, destaca a importância da participação no evento. “Tocar na Feira Quilombola é estar em diálogo com a história e a resistência das comunidades da região. A Lira nasceu para ocupar espaços culturais com música de qualidade e presença comunitária, e encerrar o ano nesse ambiente significa reafirmar esse compromisso.”



A Feira Quilombola é realizada pelas cooperativas Cooperquilombo e CoopaLagos, com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura de Cabo Frio por meio de edital da Lei Paulo Gustavo. O evento acontece das 9h às 15h, com entrada gratuita.



Serviço



Apresentação Lira Independente



Data: 13/12



Hora: 10h



Local: Feira Quilombola / Horto Municipal Cabo Frio