Objetos cortantesDivulgação/PM
O trabalho percorreu ruas do Centro e do bairro Braga, incluindo a Rua 13 de Novembro (antigo Centro Cultural), Rua Santa Helena (Comunidade do Morubá), Rua da Luz, Rua Omar Fontoura e Rua Enfermeiro Ricardo Sanches (próxima ao Supermercado Extra).
Durante a operação, 25 pessoas foram abordadas, resultando no recolhimento de 15 materiais, como facas, serras e ferramentas comumente utilizadas em furtos. Também foram apreendidos dois carrinhos de supermercado, que foram devolvidos ao gerente do estabelecimento.
Além das ações de fiscalização, a operação também prestou atendimento social. Duas pessoas em situação de vulnerabilidade manifestaram interesse em receber apoio especializado e foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) para acompanhamento adequado.
A ação reforça a integração entre segurança pública e assistência social, buscando prevenir crimes e oferecer acolhimento a quem mais precisa.
