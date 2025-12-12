Objetos cortantes - Divulgação/PM

Publicado 12/12/2025 15:52

Cabo Frio - Nesta quinta-feira (11), equipes da Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Civil Municipal e a Secretaria de Assistência Social de Cabo Frio, realizaram uma operação voltada à repressão da posse de objetos perfurocortantes e à desordem pública, além de oferecer apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social.



O trabalho percorreu ruas do Centro e do bairro Braga, incluindo a Rua 13 de Novembro (antigo Centro Cultural), Rua Santa Helena (Comunidade do Morubá), Rua da Luz, Rua Omar Fontoura e Rua Enfermeiro Ricardo Sanches (próxima ao Supermercado Extra).



Durante a operação, 25 pessoas foram abordadas, resultando no recolhimento de 15 materiais, como facas, serras e ferramentas comumente utilizadas em furtos. Também foram apreendidos dois carrinhos de supermercado, que foram devolvidos ao gerente do estabelecimento.



Além das ações de fiscalização, a operação também prestou atendimento social. Duas pessoas em situação de vulnerabilidade manifestaram interesse em receber apoio especializado e foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) para acompanhamento adequado.



A ação reforça a integração entre segurança pública e assistência social, buscando prevenir crimes e oferecer acolhimento a quem mais precisa.