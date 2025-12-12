Bioluminescência@casal_nosclicks / @g_hbs
Cenas semelhantes foram observadas recentemente em outros locais da Região dos Lagos, como a Graçainha, em Arraial do Cabo, e a Ilha dos Porcos. Segundo especialistas, o fenômeno é totalmente natural e não representa risco aos banhistas, oferecendo apenas uma experiência visual única.
A Praia do Foguete também foi recentemente reconhecida com o selo ambiental Bandeira Azul, concedido a Cabo Frio pela primeira vez nesta quinta-feira (11). O selo certifica praias que cumprem critérios de qualidade ambiental, segurança, educação e gestão sustentável, destacando o compromisso da região com a preservação de seus ecossistemas.
