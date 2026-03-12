Imagens registradas pela manhã mostram ruas com grande acúmulo de água após as chuvas.Reprodução
Imagens registradas ao longo da manhã mostram vias com grande acúmulo de água, dificultando a circulação de veículos e pedestres.
Diante da situação, a Prefeitura de Cabo Frio informou que as aulas da rede pública municipal foram suspensas na manhã desta quinta-feira em todas as unidades de ensino. A decisão foi tomada após avaliação dos dados atualizados da Defesa Civil.
Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a medida tem como objetivo garantir a segurança de alunos, responsáveis e servidores da rede.
A prefeitura informou ainda que segue monitorando a situação em conjunto com os órgãos competentes e que novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais do município.
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