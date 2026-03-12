Imagens registradas pela manhã mostram ruas com grande acúmulo de água após as chuvas. - Reprodução

Imagens registradas pela manhã mostram ruas com grande acúmulo de água após as chuvas.Reprodução

Publicado 12/03/2026 15:35

Cabo Frio - As fortes chuvas que atingem Cabo Frio desde a madrugada desta quinta-feira (12) voltaram a provocar alagamentos em diferentes pontos da cidade. Moradores relataram ruas tomadas pela água em bairros como Tangará, Jardim Esperança, Parque Burle, Centro, Itajuru e Jardim Caiçara, entre outros.



Imagens registradas ao longo da manhã mostram vias com grande acúmulo de água, dificultando a circulação de veículos e pedestres.



Diante da situação, a Prefeitura de Cabo Frio informou que as aulas da rede pública municipal foram suspensas na manhã desta quinta-feira em todas as unidades de ensino. A decisão foi tomada após avaliação dos dados atualizados da Defesa Civil.



Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a medida tem como objetivo garantir a segurança de alunos, responsáveis e servidores da rede.



A prefeitura informou ainda que segue monitorando a situação em conjunto com os órgãos competentes e que novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais do município.

