Registros de câmera de segurança são analisados pela polícia no caso da idosa de 70 anos. - Reprodução

Registros de câmera de segurança são analisados pela polícia no caso da idosa de 70 anos.Reprodução

Publicado 13/03/2026 12:20

Cabo Frio - Imagens captadas por um totem de monitoramento de uma empresa de segurança residencial podem ser fundamentais para a investigação do estupro de uma idosa de 70 anos ocorrido na madrugada de segunda-feira (10), em Cabo Frio. O equipamento registrou o momento em que o elemento se aproxima da vítima nas proximidades da UPA do Parque Burle.



As imagens mostram o instante em que o homem se aproxima da idosa na rua, pouco antes do ataque. Embora o suspeito ainda não tenha sido identificado, o material pode ajudar a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro a traçar o trajeto do agressor e reunir elementos que levem à sua identificação.



Segundo o registro de ocorrência, a vítima havia saído de casa durante a madrugada para procurar atendimento médico após se sentir mal. Ela caminhava pela Rua Mário Tintureiro em direção à UPA para verificar a pressão arterial, pois estava com dor de cabeça e suspeita de pressão alta.



Durante o trajeto, foi abordada por um homem descrito como alto e forte, que usava camisa do Clube de Regatas do Flamengo, short preto, boné e tênis. De acordo com o relato, o suspeito aplicou uma “gravata” na vítima, a ameaçou de morte e a obrigou a fingir que era sua namorada para não chamar atenção.



Em seguida, ele a arrastou até um terreno baldio com vegetação alta próximo à unidade de saúde, onde cometeu o abuso.



Após o crime, o homem mandou que a idosa se vestisse e afirmou que voltaria para matá-la caso ela gritasse ou pedisse ajuda. Ferida, descalça e sob forte chuva, a vítima conseguiu caminhar até as proximidades do Shopping Park Lagos e retornou à UPA por volta das 3h da madrugada.



Ela recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao Hospital da Mulher de Cabo Frio, onde precisou passar por cirurgia para reconstrução do canal vaginal após sofrer hemorragia. A idosa já recebeu alta e se recupera em casa.



A Polícia Civil segue analisando imagens de câmeras de segurança da região, incluindo o registro feito pelo totem da empresa de segurança residencial. A vítima informou aos investigadores que acredita que poderá reconhecer o agressor caso o veja novamente.





