A identificação foi possível após a análise de imagens registradas por câmeras de um totem de monitoramento de uma empresa de segurança residencial.Reprodução
Polícia identifica suspeito de estuprar idosa de 70 anos em Cabo Frio
A identificação foi possível após a análise de imagens registradas por câmeras de um totem de monitoramento de uma empresa de segurança residencial, instalado próximo ao local do crime
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A identificação foi possível após a análise de imagens registradas por câmeras de um totem de monitoramento de uma empresa de segurança residencial, instalado próximo ao local do crime
Totem de segurança registra aproximação de suspeito de estupro em Cabo Frio
Imagens podem ser fundamentais para a investigação do caso
Chuvas voltam a alagar ruas e suspendem aulas em Cabo Frio
Diversos bairros registraram pontos de alagamento na manhã desta quinta-feira (12); decisão foi tomada por segurança de alunos e servidores
Região dos Lagos registra aumento de mosquitos após período de chuvas
Condições de calor e umidade aceleram o ciclo do inseto e aumentam risco de dengue, zika e chikungunya
Carro pega fogo na Avenida Independência, em Cabo Frio
Incêndio em veículo chamou a atenção de moradores e motoristas na tarde desta quarta-feira (11), próximo à agência dos Correios no distrito de Tamoios
Operação investiga esquema de desvio de armas e munições em Cabo Frio
Mandados de busca são cumpridos na cidade e agentes encontram armas de fogo, centenas de munições e equipamentos para armamentos
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