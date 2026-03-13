A identificação foi possível após a análise de imagens registradas por câmeras de um totem de monitoramento de uma empresa de segurança residencial. - Reprodução

A identificação foi possível após a análise de imagens registradas por câmeras de um totem de monitoramento de uma empresa de segurança residencial.Reprodução

Publicado 13/03/2026 12:43

Cabo Frio - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro identificou o homem suspeito de estuprar uma idosa de 70 anos na madrugada de segunda-feira (10), nas proximidades da UPA do Parque Burle, em Cabo Frio.

A identificação foi possível após a análise de imagens registradas por câmeras de um totem de monitoramento de uma empresa de segurança residencial, instalado próximo ao local do crime. O equipamento captou o momento em que o suspeito se aproxima da vítima na rua, pouco antes do ataque.

A informação foi confirmada pelo neto da idosa, que a acompanhou até a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio na manhã desta sexta-feira (13) para realizar o reconhecimento por fotografia. Com a confirmação, a polícia dará início às diligências para localizar e prender o acusado.

De acordo com o registro de ocorrência, a vítima havia saído de casa durante a madrugada para procurar atendimento médico após se sentir mal. Ela caminhava pela Rua Mário Tintureiro em direção à unidade de saúde para verificar a pressão arterial, pois estava com dor de cabeça e suspeita de pressão alta.

Durante o trajeto, foi abordada por um homem descrito como alto e forte, que usava camisa do Clube de Regatas do Flamengo, short preto, boné e tênis. Segundo o relato, o suspeito aplicou uma “gravata”, ameaçou a vítima de morte e a obrigou a fingir que era sua namorada para não chamar atenção.

Em seguida, ele a arrastou até um terreno baldio com vegetação alta próximo à UPA, onde cometeu o abuso. Após o crime, o homem mandou que a idosa se vestisse e afirmou que voltaria para matá-la caso ela gritasse ou pedisse ajuda.

Ferida, descalça e sob forte chuva, a vítima conseguiu caminhar até as proximidades do Shopping Park Lagos e retornou à UPA por volta das 3h. Ela recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao Hospital da Mulher de Cabo Frio, onde precisou passar por cirurgia para reconstrução do canal vaginal após sofrer hemorragia.

A idosa já recebeu alta e se recupera em casa. A polícia segue com as investigações e realiza diligências para localizar o suspeito.