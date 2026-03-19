Poste apresentou problema após manutenção, afetando o fornecimento de energia. - Reprodução/

Poste apresentou problema após manutenção, afetando o fornecimento de energia.Reprodução/

Publicado 19/03/2026 14:23

Cabo Frio - Moradores do Recanto das Dunas, em Cabo Frio, enfrentaram mais de 24 horas sem energia elétrica e viveram momentos de tensão após um poste entrar em curto e pegar fogo após um reparo na rede na noite desta terça-feira (17).



Segundo os relatos, a falta de energia começou ainda na madrugada. Uma moradora afirma que estava sem luz desde 0h30 e que o atendimento da concessionária só ocorreu por volta das 20h. Durante a tentativa de conserto, no entanto, o problema se agravou. “A gente já estava sem luz. Quando foram mexer, o fio entrou em curto, começou a pegar fogo e estourar tudo”, contou.



Mesmo após o retorno da equipe cerca de uma hora depois, os moradores afirmam que a situação persistia, com registros de fios ainda em chamas.



Em outra parte do bairro, na Rua Júlio Novelino, o cenário foi semelhante. Moradores relatam que já estavam há mais de 24 horas sem energia quando a equipe realizou um reparo. A luz chegou a ser restabelecida por cerca de 10 minutos, mas logo voltou a cair. “Depois que mexeram, os fios começaram a estourar de novo e ficamos sem energia outra vez”, disse um morador.



Diante do risco, o Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local junto com equipes da concessionária.



O fornecimento só começou a ser normalizado por volta das 23h do dia 17, após um longo período de interrupção – em alguns casos, desde a noite do dia 16.



Além dos transtornos, moradores relatam prejuízos com alimentos perdidos, dificuldade para contato com a empresa e preocupação com a segurança, especialmente após o curto-circuito registrado durante o reparo na rede elétrica.