Equipes foram acionadas após colisão que terminou com vítima no localReprodução
Motociclista morre após colidir contra poste na RJ-106, em Cabo Frio
Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (16), na altura do bairro Florestinha, em Tamoios
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Pescador é arrastado pelo mar e resgatado na Praia das Conchas em Cabo Frio
Homem foi levado pelas ondas nos costões na manhã deste domingo (15), mas foi salvo por militares do 18º GBM e não sofreu ferimentos graves
Acusado de estuprar idosa em Cabo Frio é preso pela Polícia Civil em Araruama
Homem foi localizado em imóvel abandonado em Araruama após tentativa de fuga pela Via Lagos
Polícia identifica suspeito de estuprar idosa de 70 anos em Cabo Frio
A identificação foi possível após a análise de imagens registradas por câmeras de um totem de monitoramento de uma empresa de segurança residencial, instalado próximo ao local do crime
Totem de segurança registra aproximação de suspeito de estupro em Cabo Frio
Imagens podem ser fundamentais para a investigação do caso
Chuvas voltam a alagar ruas e suspendem aulas em Cabo Frio
Diversos bairros registraram pontos de alagamento na manhã desta quinta-feira (12); decisão foi tomada por segurança de alunos e servidores
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