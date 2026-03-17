Equipes foram acionadas após colisão que terminou com vítima no local - Reprodução

Equipes foram acionadas após colisão que terminou com vítima no localReprodução

Publicado 17/03/2026 14:12

Cabo Frio - Um motociclista morreu na madrugada desta segunda-feira (16) após se envolver em um acidente na RJ-106, na altura do bairro Florestinha, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

De acordo com informações do Comando de Policiamento Rodoviária (CPRv), o acidente ocorreu por volta das 3h40. Ainda não há confirmação sobre o que teria provocado a colisão. A suspeita é de que o motociclista possa ter perdido o controle da direção ou sido fechado por outro veículo antes de atingir um poste às margens da rodovia.

Com o impacto da batida, a vítima morreu ainda no local. Até o momento, a identidade do motociclista não havia sido divulgada oficialmente.

Segundo os agentes que atenderam a ocorrência, no baú da motocicleta foram encontradas diversas latas de cerveja. As circunstâncias do acidente, no entanto, ainda serão investigadas.

Policiais militares e civis estiveram no local para os procedimentos iniciais. A área foi periciada e, em seguida, o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, que ficará responsável pela investigação para esclarecer as causas do acidente.