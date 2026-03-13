Tiago Lima dos Santos, que foi detido e levado para a 126ª DP para formalização da prisão. - Reprodução

Tiago Lima dos Santos, que foi detido e levado para a 126ª DP para formalização da prisão. Reprodução

Publicado 13/03/2026 16:09

Cabo Frio - Um homem acusado de estuprar uma idosa em Cabo Frio foi preso nesta sexta-feira (13) após uma operação conduzida pela Polícia Civil. A captura foi realizada por agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) com apoio de outras forças de segurança e colaboração do setor de inteligência da Polícia Federal de Macaé, após denúncias anônimas da população.



De acordo com a polícia, a identificação do suspeito ocorreu após a divulgação de imagens em que ele aparece ao lado da vítima. A partir disso, a delegacia recebeu diversas informações que ajudaram a apontar quem seria o autor do crime.



O setor de inteligência da 126ª DP realizou pesquisas em fontes abertas e localizou uma rede social que pertenceria ao suspeito. Em uma das fotos, ele aparece usando um boné azul semelhante ao visto nas imagens divulgadas. Após reconhecimento facial por fotografia, os dados foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio, responsável pela investigação.



Durante consultas aos sistemas de inteligência, os agentes descobriram que o homem já possuía um mandado de prisão em aberto por roubo majorado e três anotações criminais por estupro. A partir dessas informações, equipes policiais iniciaram buscas que se estenderam durante toda a madrugada.



Na manhã seguinte, os investigadores descobriram que o suspeito não compareceu ao trabalho e havia enviado uma mensagem pedindo demissão. O monitoramento indicou ainda que ele estaria tentando fugir pela RJ-124, a Via Lagos, em direção ao Rio de Janeiro.



Diante da situação, a 126ª DP acionou outras forças de segurança, incluindo Polícia Militar, equipes do Proeis de municípios da região e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para montar um cerco na rodovia.



As equipes identificaram que o homem havia parado em Araruama, onde possivelmente tentava se esconder. Policiais que atuavam em operação velada conseguiram informações com moradores e localizaram o suspeito em um imóvel aparentemente abandonado.



No local, foi dada voz de prisão a Tiago Lima dos Santos, que foi detido e levado para a 126ª DP para formalização da prisão. Posteriormente, ele será encaminhado à DEAM de Cabo Frio, que dará continuidade às investigações do caso.



Segundo a Polícia Civil, a prisão foi possível graças às denúncias da população, à atuação integrada das forças policiais e à colaboração do setor de inteligência da Polícia Federal de Macaé.