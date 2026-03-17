Operação de resgate contou com atuação rápida das equipes no local. - Reprodução/ Tô no Peró

Operação de resgate contou com atuação rápida das equipes no local.Reprodução/ Tô no Peró

Publicado 17/03/2026 14:01

Cabo Frio - Um pescador foi arrastado pelo mar nos costões da Praia das Conchas, em Cabo Frio, na manhã deste domingo (15). O homem acabou sendo levado pelas ondas enquanto estava próximo às pedras, gerando preocupação entre pessoas que estavam no local.



O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado e equipes do 18º Grupamento de Bombeiros Militar se deslocaram rapidamente até a área para realizar o resgate.



De acordo com as informações, os militares conseguiram retirar o pescador do mar com vida. A ação rápida dos bombeiros foi fundamental para evitar consequências mais graves.



Após o resgate, o homem foi avaliado e, segundo os agentes, passa bem. Não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima.



A ocorrência chamou a atenção de pessoas que estavam na praia durante a manhã. Os bombeiros reforçam a importância de redobrar os cuidados em áreas de costão, especialmente em dias de mar mais agitado, já que o impacto das ondas pode representar risco para pescadores e visitantes.