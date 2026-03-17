Caso reforça alerta sobre animais circulando em rodovias da região. - Reprodução

Caso reforça alerta sobre animais circulando em rodovias da região.Reprodução

Publicado 17/03/2026 14:49

Cabo Frio - Um ônibus da empresa Viação Macaense atropelou um cavalo na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, na altura do condomínio Verão Vermelho 2, no bairro Unamar, distrito de Tamoios, em Cabo Frio, nesta segunda-feira (16).



De acordo com informações, o animal estava solto às margens da rodovia quando acabou sendo atingido pelo coletivo. Com o impacto, o cavalo ficou gravemente ferido.



Ainda segundo relatos, devido à gravidade dos ferimentos, o animal precisará ser sacrificado.



Moradores da região afirmam que a presença de cavalos soltos próximos à pista é um problema recorrente. Situações semelhantes também são registradas no distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu.



A circulação de animais de grande porte nas margens ou sobre a rodovia representa risco tanto para motoristas quanto para os próprios animais, especialmente em trechos com grande fluxo de veículos.



Moradores cobram providências para evitar novos acidentes e reforçar a fiscalização na região.