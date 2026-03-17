Menor foi apreendido com peças de motos roubadas e simulacro de arma em Cabo Frio. - Reprodução

Menor foi apreendido com peças de motos roubadas e simulacro de arma em Cabo Frio.Reprodução

Publicado 17/03/2026 15:21

Cabo Frio - Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta segunda-feira (16) suspeito de envolvimento em furtos e roubos de motocicletas no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio.



De acordo com a ocorrência, equipes do Setor Bravo (1ª CIA), com apoio do RAS Operações, chegaram até o imóvel localizado na Rua Universe após receberem informações via GPS sobre a possível localização de uma motocicleta roubada.



No local, o jovem autorizou a entrada dos policiais. Durante as buscas, os agentes encontraram inicialmente o tanque de uma moto com registro de roubo. Em seguida, foram localizadas diversas peças de motocicletas desmontadas, incluindo uma placa também vinculada a outro veículo roubado.



Ainda durante a ação, os policiais apreenderam um simulacro de pistola. Questionado, o adolescente confessou que utilizava o objeto para cometer assaltos na região.



O material foi recolhido e o menor conduzido à 126ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Após ser ouvido, ele foi autuado e liberado.