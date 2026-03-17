Material recuperado pertence a projeto ligado à Apae no município. - Reprodução

Material recuperado pertence a projeto ligado à Apae no município.Reprodução

Publicado 17/03/2026 15:49

Cabo Frio - Um homem de 45 anos foi detido por suspeita de receptação na tarde desta segunda-feira (16), no bairro Braga, em Cabo Frio. Com ele, a Polícia Militar encontrou um kimono que havia sido furtado de um projeto social da Apae do município, além de um cordão e um pingente dourados.

De acordo com a ocorrência, uma equipe realizava patrulhamento de rotina pela Rua Omar Fontoura quando suspeitou da atitude do homem, que empurrava um carrinho de compras com dois sacos plásticos de grande volume. Durante a abordagem, os agentes encontraram, entre os itens, um kimono azul.

Questionado sobre a procedência do material, o suspeito não soube explicar a origem. Diante disso, e considerando o furto registrado no dia 27 de fevereiro, quando diversos materiais foram levados de um projeto social da Apae Cabo Frio, os policiais conduziram o homem até a 126ª Delegacia de Polícia.

Na unidade, a vítima do furto foi acionada e reconheceu o kimono como um dos itens levados do veículo onde estavam guardados os materiais do projeto. O caso ganhou repercussão à época, já que os objetos seriam utilizados em uma cerimônia de graduação de alunos de jiu-jitsu.

Na ocasião do crime, 52 faixas foram furtadas, além de um kimono usado nas atividades com os estudantes. Dias depois, a Polícia Militar conseguiu recuperar parte do material, incluindo 39 faixas e um kimono.

Após análise da autoridade policial, o homem foi autuado por receptação, com base no artigo 180 do Código Penal. Ele prestou depoimento e foi liberado.