Material recuperado pertence a projeto ligado à Apae no município.Reprodução
Suspeito de receptação é flagrado com kimono furtado em Cabo Frio
Após análise da autoridade policial, o homem foi autuado por receptação, com base no artigo 180 do Código Penal. Ele prestou depoimento e foi liberado
Suspeito de receptação é flagrado com kimono furtado em Cabo Frio
Após análise da autoridade policial, o homem foi autuado por receptação, com base no artigo 180 do Código Penal. Ele prestou depoimento e foi liberado
Menor é apreendido com peças de motos roubadas e simulacro de arma em Cabo Frio
Questionado, o adolescente confessou que utilizava o simulacro para cometer assaltos na região
Cavalo é atropelado por ônibus na RJ-106, em Tamoios, em Cabo Frio
Animal estava solto às margens da pista e ficou gravemente ferido; moradores relatam que presença de cavalos na via é frequente
Motociclista morre após colidir contra poste na RJ-106, em Cabo Frio
Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (16), na altura do bairro Florestinha, em Tamoios
Pescador é arrastado pelo mar e resgatado na Praia das Conchas em Cabo Frio
Homem foi levado pelas ondas nos costões na manhã deste domingo (15), mas foi salvo por militares do 18º GBM e não sofreu ferimentos graves
Acusado de estuprar idosa em Cabo Frio é preso pela Polícia Civil em Araruama
Homem foi localizado em imóvel abandonado em Araruama após tentativa de fuga pela Via Lagos
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