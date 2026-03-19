Colisão entre motos deixou três pessoas feridas no bairro Boca do Mato, em Cabo Frio. - Reprodução

Colisão entre motos deixou três pessoas feridas no bairro Boca do Mato, em Cabo Frio.Reprodução

Publicado 19/03/2026 14:41

Cabo Frio - Um acidente envolvendo duas motos deixou três pessoas feridas na Rua Rosalina Cardoso da Fonseca, no bairro Boca do Mato, em Cabo Frio.



A colisão aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (18) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas para a ocorrência. As vítimas receberam os primeiros socorros no local e, em seguida, foram encaminhadas para atendimento médico.



Segundo relatos de testemunhas, uma mulher teria sofrido fratura na perna. O homem que estava com ela na moto apresentava possível torção e um ferimento no tornozelo, com sangramento intenso. Já o outro envolvido, que conduzia a segunda motocicleta, teria fraturado um dedo e foi encontrado caído no chão após o impacto. Ainda de acordo com os relatos, uma das motos ficou bastante danificada.



Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias do acidente nem sobre o estado de saúde das vítimas.



Por conta da colisão, o trânsito ficou lento na região, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo local.

