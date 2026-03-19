Caso foi registrado na delegacia após desentendimento com motorista de aplicativo. - Reprodução/ RCFM

Caso foi registrado na delegacia após desentendimento com motorista de aplicativo.Reprodução/ RCFM

Publicado 19/03/2026 14:49

Cabo Frio - O apresentador da Rádio RCFM, Vini Marques, registrou ocorrência na Polícia Civil após relatar um desentendimento com um motorista de aplicativo durante uma viagem com destino ao centro do Rio de Janeiro. O caso foi formalizado na 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, como medida assecuratória de direito futuro, e, segundo o comunicante, ele afirma que tomou um golpe.



De acordo com o registro, o fato ocorreu na última terça-feira (17), entre 15h53 e 16h, e teve início após uma corrida contratada por meio do aplicativo BlaBlaCar. Segundo o relato, o passageiro havia combinado previamente o valor de R$ 78 pela viagem.



Ainda conforme a ocorrência, durante o trajeto, já na altura da Ponte Rio-Niterói, o passageiro solicitou a chave Pix do motorista para efetuar o pagamento. Após a transferência, o condutor teria contestado o valor pago, alegando que ainda havia uma quantia pendente de R$ 42, o que levou o comunicante a afirmar que foi vítima de golpe.



Vini comentou o episódio: “Eu uso o BlaBlaCar com frequência e fui vítima de uma situação muito delicada. Resolvi denunciar porque isso pode afetar outras pessoas mais vulneráveis do que eu. Fica o alerta.”



O registro aponta que o motorista teria se alterado e feito ameaças, afirmando que o passageiro não poderia deixar o veículo sem quitar o valor adicional. O comunicante também relatou que o condutor mencionou a possibilidade de levá-lo para a região da Baixada Fluminense e fez gestos interpretados como ameaça de agressão física.



Diante da situação, o passageiro informou que optou por realizar o pagamento exigido e deixou o veículo, junto com outros ocupantes, na Avenida Brasil.



O caso foi classificado como fato atípico e segue registrado para eventual apuração futura. Não há informações sobre investigação em andamento até o momento.



A medida de assecuratória de direito futuro protege as pessoas de sequestro, arresto ou hipoteca legal utilizados para bloquear bens do investigado. O objetivo é garantir que, ao final da ação penal, existam ativos suficientes para indenizar a vítima, pagar multas e ressarcir o Estado, evitando o esvaziamento patrimonial.

