Moradores e comerciantes da região cobram uma resposta urgente dos órgãos responsáveis. - Reprodução

Moradores e comerciantes da região cobram uma resposta urgente dos órgãos responsáveis.Reprodução

Publicado 26/03/2026 14:39

Cabo Frio - Um morador de Cabo Frio denuncia uma situação de esgoto a céu aberto que já dura cerca de 21 dias na Rua Francisco Mendes, no Centro da cidade. O problema ocorre em um ponto de grande circulação, em frente ao Leste Shopping e próximo à sede do Ministério Público.



De acordo com o relato, o esgoto está transbordando de uma tampa localizada na calçada, formando um fluxo constante de água suja que escorre pela via. Além disso, um grande buraco no meio da rua tem acumulado água, agravando ainda mais a situação.



A combinação dos dois problemas tem gerado transtornos para pedestres e motoristas, além de levantar preocupações quanto aos riscos à saúde pública, devido ao mau cheiro e à possível contaminação.



Segundo o denunciante, até o momento nenhuma providência efetiva foi tomada para resolver o problema, mesmo após quase três semanas desde o início da situação. Moradores e comerciantes da região cobram uma resposta urgente dos órgãos responsáveis, já que o local é uma das áreas mais movimentadas do município.



Procurada, a Prefeitura de Cabo Frio informou, por meio de nota, que já tem conhecimento da situação e que uma equipe técnica será enviada ao local para avaliar o problema. O município destacou ainda que o serviço será incluído no cronograma de manutenção da rede, com previsão de execução “o mais breve possível”, e orientou que demandas desse tipo também sejam registradas pelos canais oficiais para agilizar o atendimento.