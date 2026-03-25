A ação ocorre em uma residência próxima a uma creche da região, onde foi identificada uma situação de acúmulo extremo de lixo. - Reprodução

A ação ocorre em uma residência próxima a uma creche da região, onde foi identificada uma situação de acúmulo extremo de lixo.Reprodução

Publicado 25/03/2026 16:46

Cabo Frio - Uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (25) mobiliza equipes da Secretaria de Meio Ambiente e forças de segurança no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. A ação ocorre em uma residência próxima a uma creche da região, onde foi identificada uma situação de acúmulo extremo de lixo.



De acordo com informações apuradas no local, mais de uma tonelada de resíduos já havia sido retirada do imóvel no início da manhã. A casa pertence a uma mulher apontada como acumuladora e o cenário encontrado foi considerado de grande insalubridade, com risco à saúde dos moradores e também da vizinhança.



A operação contou com a participação da Polícia Militar, da Polícia Militar Ambiental e de equipes da prefeitura, incluindo o grupo ligado à Secretaria de Meio Ambiente. O trabalho de limpeza ainda seguia em andamento durante a ocorrência.



Durante a ação, também foram identificados indícios de maus-tratos a animais. Diversos pets foram encontrados vivendo em condições precárias, sem higiene adequada e em meio ao lixo acumulado.



Segundo as autoridades, a ocorrência é um desdobramento de uma operação realizada na última quinta-feira (19), quando uma denúncia já havia apontado a situação crítica no imóvel. Na ocasião, agentes constataram o acúmulo de resíduos e iniciaram o acompanhamento do caso.



A situação segue sendo apurada, e os envolvidos devem ser encaminhados para assistência social, além das medidas cabíveis nas esferas ambiental e criminal.

