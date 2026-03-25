A campanha pretende fortalecer o apoio a projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e idosos no município. - Reprodução/

A campanha pretende fortalecer o apoio a projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e idosos no município.Reprodução/

Publicado 25/03/2026 14:36

Cabo Frio - A sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Cabo Frio recebeu o lançamento da campanha “Tributo Solidário 2026”, que incentiva contribuintes a destinarem parte do Imposto de Renda para fundos sociais do município.



Durante o evento, o agente da Receita Federal em Cabo Frio, Carlos Santiago, explicou que o prazo de entrega da declaração já começou e que os contribuintes podem destinar até 6% do imposto devido — sendo 3% para o fundo da criança e do adolescente e 3% para o fundo da pessoa idosa — sem custo adicional.



Ele destacou que a doação deve ser feita pelo modelo completo da declaração, com emissão do DARF até o prazo final, e que os recursos são aplicados em ações voltadas a públicos em situação de vulnerabilidade.



A presidente da subseção da OAB em Cabo Frio, Thaís Figueiredo, afirmou que a iniciativa tem como objetivo ampliar o conhecimento da população sobre essa possibilidade.



Segundo ela, muitos contribuintes ainda não sabem que podem direcionar parte do imposto para iniciativas sociais locais, e a campanha busca justamente informar e incentivar essa participação.



A campanha pretende fortalecer o apoio a projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e idosos no município.