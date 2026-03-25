A campanha pretende fortalecer o apoio a projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e idosos no município.Reprodução/
Durante o evento, o agente da Receita Federal em Cabo Frio, Carlos Santiago, explicou que o prazo de entrega da declaração já começou e que os contribuintes podem destinar até 6% do imposto devido — sendo 3% para o fundo da criança e do adolescente e 3% para o fundo da pessoa idosa — sem custo adicional.
Ele destacou que a doação deve ser feita pelo modelo completo da declaração, com emissão do DARF até o prazo final, e que os recursos são aplicados em ações voltadas a públicos em situação de vulnerabilidade.
A presidente da subseção da OAB em Cabo Frio, Thaís Figueiredo, afirmou que a iniciativa tem como objetivo ampliar o conhecimento da população sobre essa possibilidade.
Segundo ela, muitos contribuintes ainda não sabem que podem direcionar parte do imposto para iniciativas sociais locais, e a campanha busca justamente informar e incentivar essa participação.
A campanha pretende fortalecer o apoio a projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e idosos no município.
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