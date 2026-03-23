Crime ocorreu durante a madrugada, sem registro de confronto.Reprodução/ Região dos Lagos Notícias

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Um carro modelo Corsa, de cor branca, foi furtado na madrugada desta sexta-feira (20) na Rua Fagundes Varela, no bairro Guarani, em Cabo Frio.

De acordo com informações, o veículo estava estacionado na via quando foi levado. Câmeras de segurança da região flagraram a ação, e as imagens devem contribuir para a identificação dos envolvidos.

A proprietária do automóvel, que atua em uma casa de passagem, percebeu o furto ao notar que o carro não estava mais no local onde havia sido deixado.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades responsáveis.