Ocorrência foi registrada na RJ-106, importante via da Região dos Lagos. - Reprodução

Ocorrência foi registrada na RJ-106, importante via da Região dos Lagos.Reprodução

Publicado 23/03/2026 13:49

Cabo Frio - Um acidente grave foi registrado na manhã desta sexta-feira (20) na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.



De acordo com as primeiras informações, a colisão envolveu um carro e uma motocicleta, deixando duas vítimas caídas na pista à espera de socorro. Ainda não há confirmação oficial sobre o estado de saúde dos envolvidos.



Imagens mostram o cenário logo após o impacto, com pessoas ao redor tentando prestar ajuda enquanto aguardam a chegada das equipes de emergência.



Por conta do acidente, o trânsito no trecho apresentou interdição parcial, causando retenções para motoristas que passam pela região.



Equipes de resgate foram acionadas e encaminharam as vítimas para unidades de saúde da região. As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.