Ocorrência foi registrada na RJ-106, importante via da Região dos Lagos.Reprodução
De acordo com as primeiras informações, a colisão envolveu um carro e uma motocicleta, deixando duas vítimas caídas na pista à espera de socorro. Ainda não há confirmação oficial sobre o estado de saúde dos envolvidos.
Imagens mostram o cenário logo após o impacto, com pessoas ao redor tentando prestar ajuda enquanto aguardam a chegada das equipes de emergência.
Por conta do acidente, o trânsito no trecho apresentou interdição parcial, causando retenções para motoristas que passam pela região.
Equipes de resgate foram acionadas e encaminharam as vítimas para unidades de saúde da região. As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.
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