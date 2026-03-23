Fluxo de veículos ficou comprometido durante o atendimento da ocorrência. - Reprodução

Fluxo de veículos ficou comprometido durante o atendimento da ocorrência.Reprodução

Publicado 23/03/2026 13:22

Cabo Frio - Uma colisão envolvendo três veículos foi registrada na manhã desta sexta-feira (20), no bairro Boca do Mato, em Cabo Frio. O acidente aconteceu na Rua Rosalina Cardoso da Fonseca, na altura do Mercado Atlântico e mobilizou equipes de socorro.



De acordo com testemunhas, um dos motoristas teria passado mal enquanto dirigia, perdido o controle do veículo e colidido contra um carro que estava parado. Com o impacto, esse segundo automóvel acabou atingindo um terceiro, resultando na sequência de batidas.



O condutor que teria sofrido o mal-estar foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos pelo corpo. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.



O trânsito na região, que já costuma ser intenso, ficou ainda mais complicado após o acidente, causando retenções e lentidão para motoristas que passavam pelo local.

