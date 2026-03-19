Mandado de prisão foi cumprido durante operação policial na cidade. - Reprodução

Mandado de prisão foi cumprido durante operação policial na cidade.Reprodução

Publicado 19/03/2026 15:12

Cabo Frio - Policiais penais da Divisão de Busca e Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP/RJ), prenderam na manhã de terça-feira (17) um foragido da Justiça de Minas Gerais na Praia do Forte, em Cabo Frio.

A captura de Igor de Paiva Teixeira, de 38 anos, foi realizada após trabalho de inteligência, análise de dados e informações repassadas pela Central Disque Denúncia. Ele estava foragido desde 10 de setembro de 2025, quando passou a ser procurado pela Justiça de Belo Horizonte.

Segundo as investigações, Igor foi apontado como mentor de um roubo ocorrido em uma cervejaria localizada na Rua Lavras, no bairro São Pedro, região Centro-Sul da capital mineira. Na ocasião, três homens armados invadiram o estabelecimento e roubaram celulares, dinheiro, relógios de clientes e bebidas do local.

Durante as apurações, agentes também estiveram na residência do suspeito, no bairro Califórnia, onde apreenderam um revólver calibre 38 — que teria sido utilizado no crime —, cinco munições, diversos relógios e um pino de cocaína.

Após a prisão, Igor foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi confirmado um mandado de prisão definitivo expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte. Ele foi condenado por roubo qualificado, com pena restante de 8 anos, 10 meses e 20 dias em regime fechado.

Depois dos procedimentos legais, o preso foi conduzido ao sistema prisional da SEAP/RJ, onde permanece à disposição da Justiça de Minas Gerais.

O Disque Denúncia reforça que informações sobre foragidos da Justiça podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do WhatsApp (21) 2253-1177.